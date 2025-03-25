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رابط التقييمات الأسبوعية لصفوف النقل والشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025

05:00 ص الثلاثاء 25 مارس 2025

طلاب الشهادة الإعدادية

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كتب- أحمد الجندي:

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقييمات الأسبوعية لصفوف النقل والشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 .

رابط التقييمات الأسبوعية لصفوف النقل والشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 لجميع المواد

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على التقييمات الأسبوعية لصفوف النقل والشهادة الإعدادية عبر الموقع الرسمي للوزارة عبر الرابط من هنا

خطوات الوصول إلى التقييمات الأسبوعية لصفوف النقل والشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025

- زيارة موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.

- الدخول إلى قسم المنصات التعليمية واختيار بوابة التعليم الإلكتروني.

- تحديد المرحلة التعليمية (الابتدائية- الإعدادية- الثانوية ) واختيار الصف الدراسي الذي تريده.

- اختيار التقييمات الأسبوعية أو الأداءات الصفية أو الواجبات المنزلية.

- تحديد الفصل الدراسي الثاني، ثم اختيار المادة الدراسية المطلوبة.

- الضغط على أيقونة البحث لعرض التقييمات المتاحة، ثم تحميلها عبر أيقونة التحميل.

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التقييمات الأسبوعية صفوف النقل الشهادة الإعدادية وزارة التربية والتعليم
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