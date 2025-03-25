نتيجة مسابقة معلم مساعد رياضيات.. تعرف على خطوات الاستعلام

كتب- أحمد الجندي:

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن إتاحة إمكانية الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الإلكتروني وموعده، وذلك للمتقدمين لمسابقة معلم مساعد رياضيات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر بوابة الوظائف الحكومية.

كيفية الاستعلام عن نتيجة المسابقة

يمكن للمتقدمين الاطلاع على نتائج القبول المبدئي عبر بوابة الوظائف الحكومية، المنصة الرسمية لاعلان نتائج التعيينات في القطاعات الحكومية المختلفة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

- زيارة الموقع الرسمي لـ بوابة الوظائف الحكومية.

- البحث عن اعلان نتيجة مسابقة معلم مساعد رياضيات 2024.

- إدخال البيانات المطلوبة مثل الرقم القومي ورقم التسجيل.

- النقر على زر "استعلام" لمعرفة حالة القبول أو الرفض.

إجراءات ما بعد إعلان النتيجة

بالنسبة للمتقدمين الذين اجتازوا الاختبارات والمقابلات بنجاح، سيتم التواصل معهم عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف لاستكمال إجراءات التعيين، والتي تشمل:

- إجراء الكشف الطبي في الجهات المعتمدة.

- تقديم المستندات المطلوبة، مثل الشهادات الدراسية والموقف من التجنيد للذكور.

- استلام خطاب التعيين والتوجه إلى المديريات التعليمية لاستلام التكليفات الرسمية.

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