موعد امتحانات آخر العام 2025 لجميع المراحل الدراسية

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول امتحانات نهاية العام الدراسي 2025، والذي يشمل صفوف النقل، الشهادة الإعدادية، الثانوية العامة، والدبلومات الفنية.

مواعيد امتحانات نهاية العام 2025

وأوضحت الوزارة أن مواعيد امتحانات نهاية العام لجميع المراحل الدراسية هي:

11 مايو 2025: انطلاق التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي.

18 مايو 2025: بدء التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي.

18 مايو 2025: امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لصفوف النقل.

24 مايو 2025: بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل.

31 مايو 2025: انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني.

14 يونيو 2025: بدء امتحانات الثانوية العامة.

26 يوليو 2025: بداية امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.

اقرأ أيضاً:

الثلاثاء المقبل.. صرف دفعة معاشات نقابة المعلمين للأعضاء والورثة

رئيس جامعة القاهرة يكرم الفريق الطبي بمستشفى الثدي الحاصل على الجائزة الذهبية

"لايف" تدعم الطالبة الكفيفة رضوى العباسي بمحتوى تعليمي على "مدرستنا"