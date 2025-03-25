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موعد امتحانات آخر العام 2025 لجميع المراحل الدراسية

03:00 ص الثلاثاء 25 مارس 2025

وزارة التربية والتعليم

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كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول امتحانات نهاية العام الدراسي 2025، والذي يشمل صفوف النقل، الشهادة الإعدادية، الثانوية العامة، والدبلومات الفنية.

مواعيد امتحانات نهاية العام 2025

وأوضحت الوزارة أن مواعيد امتحانات نهاية العام لجميع المراحل الدراسية هي:

11 مايو 2025: انطلاق التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي.

18 مايو 2025: بدء التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي.

18 مايو 2025: امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لصفوف النقل.

24 مايو 2025: بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل.

31 مايو 2025: انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني.

14 يونيو 2025: بدء امتحانات الثانوية العامة.

26 يوليو 2025: بداية امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.

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وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات آخر العام 2025 الثانوية العامة الدبلومات الفنية
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