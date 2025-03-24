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تعرف على التقييمات الأسبوعية للصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2025.. إليك الرابط

11:48 م الإثنين 24 مارس 2025

وزارة التربية والتعليم

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كتب- أحمد الجندي:

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقييمات الأسبوعية للصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2025.

رابط التقييمات الأسبوعية للصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2025 لجميع المواد

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على التقييمات الأسبوعية الخاصة بالصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2025 عبر الموقع الرسمي للوزارة عبر الرابط من اضغط هنا

خطوات الوصول إلى التقييمات الأسبوعية للصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2025

- زيارة موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.

- الدخول إلى قسم المنصات التعليمية واختيار بوابة التعليم الإلكتروني.

- تحديد المرحلة التعليمية (الإبتدائية) واختيار الصف السادس الابتدائي.

- اختيار التقييمات الأسبوعية أو الأداءات الصفية أو الواجبات المنزلية.

- تحديد الفصل الدراسي الثاني، ثم اختيار المادة الدراسية المطلوبة.

- الضغط على أيقونة البحث لعرض التقييمات المتاحة، ثم تحميلها عبر أيقونة التحميل.

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