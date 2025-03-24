" 130 جنيه".. صرف مكافأة أعمال المراقبة لامتحانات الشهادة الإعدادية 2025

كتب- أحمد الجندي:

أعربت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الشرقية عن تقديرها لمحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، على جهوده المبذولة في صرف مكافآت أعمال الملاحظة والمراقبة لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة للفصل الدراسي الأول، والتي حُددت بقيمة 130 جنيهًا عن كل يوم عمل.

وأشادت المديرية بالدور الفعال الذي يقوم به الوزير في التصدي للتحديات التي تواجه قطاع التعليم، مؤكدة حرصه المستمر على مصلحة المعلمين وكافة العاملين في المنظومة التعليمية، واتخاذه قرارات حاسمة تصب في مصلحة العملية التعليمية.

كما أعلنت المديرية عن تعديل قيمة المقابل النقدي لأعمال الامتحانات ليصبح 130 جنيهًا يوميًا، مع التأكيد على أن صرف المستحقات سيتم خلال الأيام المقبلة.

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