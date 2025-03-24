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عيد الفطر.. وزير التربية والتعليم يصدر قرارا بمنح المدارس أجازة أسبوعا

01:25 م الإثنين 24 مارس 2025

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم

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كتب- أحمد الجندي:

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا بمنح الطلاب في كافة المدارس على مستوى الجمهورية أجازة رسمية من يوم السبت الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٥ وحتى يوم الجمعة الموافق ٤ إبريل ٢٠٢٥، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقد نص القرار على أن تكون أجازة المدارس، بمناسبة عيد الفطر المبارك، ممتدة من يوم السبت إلى يوم الجمعة الأسبوع المقبل، على أن تستأنف الدراسة يوم السبت الموافق ٥ إبريل ٢٠٢٥.

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محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم أجازة عيد الفطر
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