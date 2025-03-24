رسميًا.. رابط نتيجة مسابقة شغل وظائف معلم مساعد مادة الرياضيات

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم، عن إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الإلكتروني وموعده للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد مادة الرياضيات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية.

رابط نتيجة مسابقة شغل وظائف معلم مساعد مادة الرياضيات

ويمكن الاستعلام عن رابط نتيجة مسابقة شغل وظائف معلم مساعد مادة الرياضيات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية، من هنا.

وكان الجهاز قد أعلن في 14 يناير الماضي عن مسابقة لتعيين 22 ألف معلم مساعد لمادة الرياضيات، وفقًا للإدارات التعليمية بالمحافظات المدرجة على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتلبية احتياجات وزارة التربية والتعليم من المعلمين، ضمن خطة تعيين 150 ألف معلم مساعد.

وقد تم فتح باب التقديم للمسابقة خلال الفترة من 29 يناير حتى 12 فبراير الماضي، حيث تقدم الآلاف لشغل الوظائف المعلنة، على أن يتم تحديد المقبولين مبدئيًا لخوض الامتحانات الإلكترونية وفقًا للمعايير المعلنة مسبقًا.