الدراما الهادفة ضرورة لبناء جيل واعٍ ومثقف.." أمور مصر" يشيد بالتوجيهات الرئاسية

كتب- أحمد الجندي:

قالت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تبني الدراما الهادفة جاءت في توقيت مناسب، لتعكس مدى حرص الدولة على تنشئة جيل واعٍ ومثقف يحمل القيم والأخلاق المصرية الأصيلة.

وأوضحت " الحزاوي"، في تصريحات صحفية لها، أن الدراما في السنوات الأخيرة شهدت فوضى كبيرة، حيث تصدرت مشاهد العنف والبلطجة، إلى جانب انتشار الألفاظ المبتذلة والإيحاءات غير المناسبة، مما أثر بشكل مباشر على سلوكيات الأبناء، حيث بدأوا في تقليد شخصيات الأعمال الدرامية سواء في الملابس أو طريقة الحديث أو حتى السلوك العدواني في مواجهة المشكلات.

ضرورة تقديم محتوى درامي إيجابي

وشددت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية على أن الأطفال والمراهقين بحاجة إلى أعمال درامية وبرامج تعزز القيم الإيجابية و تحترم تقاليد المجتمع المصري، إلى جانب تقديم نماذج لشخصيات ناجحة استطاعت تحقيق الإنجازات رغم التحديات، ليكونوا قدوة للأجيال الجديدة في الصبر والمثابرة والاجتهاد.

وانتقدت بشدة تركيز بعض الأعمال الدرامية على تقديم صورة مشوهة عن المجتمع، وكأنه يتكون فقط من تجار مخدرات وبلطجية، مؤكدة أن مثل هذه الصور السلبية لا تعكس الحقيقة، بل تسهم في نشر ثقافة العنف والانحراف بين الشباب.

أهمية الدراما الوطنية والتاريخية

وأضافت "الحزاوي" أن الأطفال بحاجة أيضًا إلى أعمال توثق الأحداث الوطنية والتاريخية المهمة، مثل مسلسلات "الاختيار" و"هجمة مرتدة" و"رأفت الهجان"، التي تقدم محتوى يعزز روح الانتماء الوطني، وتعريف الأجيال الجديدة على التحديات التي تواجهها مصر، إلى جانب إبراز الدور البطولي للمؤسسات الأمنية وتضحيات رجال الجيش والشرطة في سبيل استقرار الوطن.

دور الأسرة في مراقبة المحتوى

ودعت داليا الحزاوي إلى ضرورة وجود رقابة أبوية على المحتوى الذي يشاهده الأبناء، لحمايتهم من التأثيرات السلبية لبعض البرامج والأعمال الدرامية، مع توجيههم نحو المحتوى الهادف والمفيد المناسب لأعمارهم، كما أوصت بتشجيع الأطفال والمراهقين على ممارسة الأنشطة البديلة لقضاء وقت الفراغ، مثل القراءة والرياضة والهوايات المختلفة، مع إمكانية مشاركة الأسرة في مشاهدة البرامج والمسلسلات، ليصبح التلفزيون وسيلة للتواصل العائلي بدلاً من أن يكون مجرد أداة ترفيه غير موجهة.

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