ننشر مواصفات امتحان مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2025

كتب- أحمد الجندي:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحان مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي الترم الترم الثاني 2025.

مواصفات امتحان مادة الرياضيات للصف الخامس الإبتدائي الترم الثاني 2025

وأوضحت الوزارة أن الكراسة الامتحانية تتضمن مجموعتين من الأسئلة، تتكون المجموعة الأولي من 9 مفردات اختيار من متعدد لكل مفردة درجة واحد، وتتكون المجموعة الثانية من 7 مفردات مقال لكل مفردة ثلاث درجات.

الضوابط العامة للورقة الامتحانية مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2025

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- زمن الإجابة على الورقة الامتحانية؛ ساعة ونصف.

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ حجم الخط- نوع الخط - المسافات بين السطور - الهوامش - العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعية.

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- تدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن تشتمل الورقة الامتحانية المستويات المعرفية المختلفة.

أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- يراعي كتابة الكراسة الامتحانية إلكترونياً وكذا نموذج الإجابة.

اقرأ أيضاً:

الثلاثاء المقبل.. صرف دفعة معاشات نقابة المعلمين للأعضاء والورثة

رئيس جامعة القاهرة يكرم الفريق الطبي بمستشفى الثدي الحاصل على الجائزة الذهبية