نقيب المعلمين يشهد حفل تكريم حفظة القرآن الكريم من أبناء المعلمين

نظمت النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم من أبناء المعلمين، حيث تم تكريم ١١٥طالب وطالبة من حفظة القرآن الكريم بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وكفر الشيخ والشرقية وبني سويف وجنوب سيناء، وتوزيع هدايا وشهادات تقدير ومكافآت مالية عليهم .

حضر الحفل، محمد عبدالله وكيل النقابة العامة للمهن التعليمية، ياسر عرفات الأمين العام لنقابة المهن التعليمية، وسيد علي الأمين العام المساعد لنقابة المهن التعليمية، وأحمد شعبان الأمين العام المساعد لنقابة المهن التعليمية، وسيد آدم أمين صندوق الزمالة، وحمادة النقيب رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بملوي، وعصام صلاح رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بغرب الجيزة، وحسن إسماعيل رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بجنوب الجيزة، ومحمد رشاد رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بشبرا والزاوية والشرابية، وعصام رجب رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بجنوب سيناء، وشاكر أبو بكر رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بقنا، كما حضر فضيلة الشيخ أحمد عمرو عبداللطيف من الأزهر الشريف، والشيخ نصر الدين محمد من وزارة الأوقاف، و الشيخ منصور أحمد بسيوني مدير إدارة الأوقاف بالزمالك ، سمير حسين محمد كبير أئمة بالأوقاف.

وافتتح الحفل بتلاوة بعض آيات القرآن الكريم، تلاها أحد الطلاب المكرمين من حفظة القرآن الكريم، ما أضفى جوًا روحانيًا على القاعة.

وخلال كلمته، أعرب خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عن سعادته بالطلاب المكرمين من حفظة القرآن الكريم، الذين يمثلون نموذجًا مشرفًا للتفاني والاجتهاد في حفظ كتاب الله، مشيداً بدور أولياء أمورهم من المعلمين في توجيه وتشجيع أبنائهم .

وأشار نقيب المعلمين إلى أن هذه المناسبة الرائعة تعد حافزاً قويا لجميع الطلاب لمواصلة تحقيق التميز في حفظ القرآن الكريم وتطوير قدراتهم العلمية والروحية، بالإضافة إلى الاهتمام بتعلم قيم القرآن الكريم وتعاليمه السمحة.

وأبدى الطلاب وأسرهم ، سعادتهم بالتكريم داخل نقابة المهن التعليمية والاحتفال بهم ، مما يشجعهم على المزيد من الاجتهاد والتفوق في حفظ القرآن الكريم ونشر تعاليمه السمحة.

