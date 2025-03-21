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ننشر مواصفات امتحان الدراسات الاجتماعية للصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2025

03:00 ص الجمعة 21 مارس 2025

وزارة التربية والتعليم

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كتب- أحمد الجندي:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2024-2025.

الضوابط العامة للورقة الامتحانية

- الزمن المخصص للامتحان (ساعة ونصف)، على أن تتيح الورقة الامتحانية فرصة للمراجعة.

- المعلومات الإثرائية لا تدخل في أسئلة الامتحان ( الأرقام- الإحصائيات- التواريخ-) ليست أهدافاً اختبارية.

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها،( حجم الخط- نوع الخط- المسافات بين السطور- الهوامش- العناوين- تعليمات الأسئلة- جودة الطباعة- الخلو من الأخطاء اللغوية والمطبعية).

- أن تكون الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.

- أن توزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها في المقرر.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- تدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن تشتمل الورقة الامتحانية المستويات المعرفية المختلفة.

أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية ( المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة - الشهر والسنة).

مواصفات امتحان الدراسات لرابعة ابتدائي 1

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امتحان مادة الدراسات الاجتماعية الضوابط العامة للورقة الامتحانية وزارة التربية والتعليم
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