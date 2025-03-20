فيديوهات تعليمية لكل المواد الدراسية

إعلان

ننشر مواصفات امتحان الرياضيات التطبيقية للثانوية العامة 2025

11:44 م الخميس 20 مارس 2025

وزارة التربية والتعليم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواصفات امتحان مادة الرياضيات التطبيقية لطلاب الثانوية العامة 2025.

وأوضحت الوزارة أن الامتحان يتكون من 20 سؤالًا، منهم 18 سؤالًا بنظام الاختيار من متعدد وسؤالان مقاليان.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن الامتحان سيراعي توزيع المستويات المعرفية حيث سيتم تخصيص 70% من الأسئلة لقياس المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة و 30% من الأسئلة لقياس مهارات التفكير العليا.

اقرأ أيضاً:

عمومية زمالة المعلمين تعتمد زيادة الميزة التأمينية إلى 50 ألف جنيه

تزايد أعداد السيدات المدمنات.. تفاصيل صادمة عن أنواع المخدرات ونسب الإدمان

استبعاد مدير مدرسة بالبحيرة بعد اعتدائه على طالبات داخل الفناء

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة التربية والتعليم مواصفات امتحان الرياضيات التطبيقية الثانوية العامة 2025 طلاب الثانوية العامة 2025
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان