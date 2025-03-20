أولياء الأمور يطالبون بتعديل موعد امتحانات أبريل لتفادي تزامنها مع الأعياد

كتب- أحمد الجندي:

طالب عدد من أولياء الأمور بتعديل مواعيد امتحانات شهر أبريل، التي تتزامن مع أعياد المسيحيين وشم النسيم، مشيرين إلى أن هذا التوقيت غير مناسب ويؤثر على الطلاب وأسرهم.

مطالبات بتغيير الجدول

وجاءت المطالب عبر جروب "حوار مجتمعي" في التعليم، وأكدت رودي نبيل، أدمن الجروب، على ضرورة إيصال صوت أولياء الأمور إلى قيادات وزارة التربية والتعليم، قائلة: "برجاء تعديل موعد امتحانات شهر أبريل، لأن يومي 20 و21 أبريل يتزامنان مع أعياد المسيحيين وشم النسيم، ومن غير المقبول أن يُجبر الطلاب على المذاكرة والامتحان بعد يوم العيد مباشرة، خاصة وأنه يتكرر كل عام وكل فصل دراسي، لدينا فرصة لإقامة الامتحانات من 6 إلى 12 أبريل قبل الأعياد".

مقارنة بجدول امتحانات يناير

وقالت فاتن أحمد، أدمن الجروب،" الوزارة مش عامله الجدول مثل 7 يناير يوم قبل ويوم بعد".

من جانبها، قالت منى أبو غالي، مؤسسة ائتلاف "اتحيا مصر في التعليم": "سبق أن ناقشنا هذه المشكلة مع المسؤولين، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن".

دعوات للاستجابة لمطالب أولياء الأمور

في السياق ذاته، شدد مايكل فوزي على أهمية مراعاة ظروف الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، قائلًا:

"نتمنى أن تستجيب قيادات التعليم لهذه المطالب، خاصة وأن يوم 22 أبريل هو اليوم التالي لعيد شم النسيم، وهو احتفال يشارك فيه جميع المصريين".

يترقب أولياء الأمور رد وزارة التربية والتعليم على هذه المطالب، آملين في إعادة النظر في الجدول لتخفيف الضغط على الطلاب خلال فترة الأعياد.

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