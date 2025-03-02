مواعيد امتحانات شهر مارس للصف الأول الثانوي 2025

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية عن جدول امتحانات شهر مارس للفصل الدراسي الثاني 2025 للصف الأول الثانوي والتي ستبدأ يوم الأحد الموافق 9 مارس وتنتهي يوم الأحد الموافق 16 مارس 2025.

وأوضحت المديرية أن مواعيد امتحانات شهر مارس للصف الأول الثانوي جاءت كالتالي:

- يوم الأحد 9 مارس: امتحان مادة اللغة العربية.

يوم الاثنين 10 مارس: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولي والثانية.

- يوم الثلاثاء 11 مارس: امتحان مادتي الرياضيات والتربية الدينية.

- يوم الأربعاء 12 مارس: امتحان مادتي العلوم المتكاملة والتربية الوطنية.

يوم الخميس 13 مارس: امتحان مادتي الفلسفة والمنطق والتاريخ.

اقرأ أيضاً:

تعرف على شروط التقديم في المدارس الرسمية الدولية 2025 "رياض أطفال"

مفيد لمرضى الكبد.. هؤلاء قد يكون صيام رمضان مفيدًا لهم بعد استشارة الطبيب

تأكيدًا لمصراوي.. تطبيق التربية الوطنية على طالبات جامعة الأزهر- صور