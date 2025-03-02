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مواعيد امتحانات شهر مارس للصف الأول الثانوي 2025

02:37 م الأحد 02 مارس 2025

مديرية التربية والتعليم بالمنوفية

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كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية عن جدول امتحانات شهر مارس للفصل الدراسي الثاني 2025 للصف الأول الثانوي والتي ستبدأ يوم الأحد الموافق 9 مارس وتنتهي يوم الأحد الموافق 16 مارس 2025.

وأوضحت المديرية أن مواعيد امتحانات شهر مارس للصف الأول الثانوي جاءت كالتالي:

- يوم الأحد 9 مارس: امتحان مادة اللغة العربية.

يوم الاثنين 10 مارس: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولي والثانية.

- يوم الثلاثاء 11 مارس: امتحان مادتي الرياضيات والتربية الدينية.

- يوم الأربعاء 12 مارس: امتحان مادتي العلوم المتكاملة والتربية الوطنية.

  • يوم الخميس 13 مارس: امتحان مادتي الفلسفة والمنطق والتاريخ.

جدول-امتحانات-شهر-مارس-للصف-الأول-الثانوي-منوفية

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مديرية التربية والتعليم بالمنوفية مواعيد امتحانات شهر مارس الصف الأول الثانوي
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