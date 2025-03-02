تعرف على شروط التقديم في المدارس الرسمية الدولية 2025 "رياض أطفال"

كتب- أحمد الجندي:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الشروط الواجب توافرها لقبول الطلاب في المدارس الرسمية الدولية "رياض أطفال" للعام الدراسي المقبل.

شروط التقديم في المدارس الرسمية الدولية

وأوضحت الوزارة أن الشروط الواجب توافرها لقبول الطلاب في المدارس الرسمية الدولية كالتالي:

- يجب ألا يعاني الطالب من أي إعاقات نفسية أو عقلية أو أي إعاقات أخرى تتطلب برامج تعليمية خاصة.

- يُشترط في حالة غياب الوالدين، تقديم توكيل رسمي موثق من الشهر العقاري أو من إحدى السفارات المصرية بالخارج، يكون مخصصًا للتقديم في المدارس الرسمية الدولية.

- يشترط اجتياز الطفل التقييم المطلوب، والذي يشمل (المظهر العام، النمو البدني، التطور الإدراكي، المعلومات العامة، مهارات التفكير)

- في حالة عدم اجتياز الطفل للتقييم، لن يتم إجراء مقابلة مع أولياء الأمور.

- بعد مراجعة المستندات والبيانات المسجلة، سيتم إعادة فتح الموقع من 12 أبريل 2025 حتى 19 أبريل 2025، وذلك لحجز موعد اختبار القبول لمن تنطبق عليهم شروط التقديم.

- عدم حجز موعد الاختبار أو تغيب الوالدين عن الحضور في الموعد المحدد للاختبار يُعتبر تنازلًا من ولي الأمر عن فرصة التقديم، ولن يتم تحديد موعد آخر للمقابلة.

- تُجرى مقابلة شخصية لأولياء الأمور أو الوصي القانوني للطفل، وذلك فقط للطلاب الذين اجتازوا الاختبارات.

- يجب أن يكون الوالدان أو الوصي القانوني حاضرًا أثناء المقابلة الشخصية.

- يتم قبول الطلاب بناءً على مجموع الدرجات التي يحصلون عليها في التقييمات المحددة

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