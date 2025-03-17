إحالة إدارتَي مدرستَين ببني سويف للتحقيق لهذه الأسباب

كتب- أحمد الجندي:

تلقَّى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تقريرًا من مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني ببني سويف، حول متابعة سير العملية التعليمية بالمدارس خلال شهر رمضان، ومدى التزام المعلمين والإداريين والطلاب بالحضور في مختلف المراحل التعليمية على مستوى المحافظة.



جولة مفاجئة لمتابعة انتظام الدراسة

أعدت التقرير أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم، مشيرةً إلى جولتها المفاجئة اليوم في عدد من مدارس إدارة تعليم ببا؛ حيث زارت مدرسة ثانوية وأخرى إعدادية بنين، بحضور محمد رمضان، مدير الإدارة.



وأسفرت الجولة عن إحالة إدارتَي المدرستَين للتحقيق بسبب التراخي والتقصير في العمل، وعدم المتابعة الجادة لانتظام الدراسة؛ خصوصًا مع تدني نسب الحضور خلال شهر رمضان.



تشديد على المتابعة والانضباط

واختتمت وكيلة الوزارة جولتها بزيارة مدرسة الحديثة الإعدادية بنات؛ حيث تفقدت سير العملية التعليمية، مؤكدة ضرورة المتابعة اليومية للمدارس لتحقيق الانضباط واستمرار العملية التعليمية بسلاسة، مشددةً على أهمية أعمال النظافة المستمرة وتطهير دورات المياه والفصول الدراسية؛ لضمان بيئة تعليمية آمنة ونظيفة.



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