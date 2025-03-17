"10 غرز".. طالبة تضرب زميلتها في مدرسة بأكتوبر.. وقرار من التعليم

كتب- أحمد الجندي:

شهدت إحدى المدارس بمدينة 6 أكتوبر واقعة ضرب بين طالبتين، مما أدى إلى إصابة إحداهما بجروح استدعت تلقيها العلاج.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المشاجرة نشبت داخل حمامات المدرسة بسبب خلاف بين الطالبتين.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي أن إحدى الطالبات اعتدت على الأخرى باستخدام شفرة حادة، مما تسبب في إصابتها بجرح في الوجه احتاج إلى 10 غرز.

وأشار المصدر إلي أن إدارة المدرسة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الطالبة المعتدية، مشيرة إلى أنها ستُحال إلى لائحة الانضباط المدرسي، وسيتم فصلها حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني.

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