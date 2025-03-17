مسؤول بالتعليم يحيل إدارة مدرسة سرياقوس الإعدادية للتحقيق بسبب غياب "طلاب ومعلمين"

كتب- أحمد الجندي:

قرر يحيى العمراوي، مدير عام إدارة الخانكة التعليمية بمحافظة القليوبية، إحالة مدرسة سرياقوس الإعدادية المشتركة للتحقيق، وذلك على خلفية عدم انتظام العملية التعليمية وغياب عدد من المعلمين والطلاب.

جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة أجراها "العمراوي" للمدرسة لمتابعة سير العملية التعليمية، حيث رصد عدة ملاحظات تتعلق بمستوى الانضباط داخل المدرسة، مما استدعى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام الدراسة وتحقيق الانضباط التعليمي.

الجدير بالذكر أن المديريات التعليمية الإدارات والمدارس وجهت بضرورة متابعة حضور الطلاب يوميًا، خاصة خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك، مؤكدة على إلزامية الحضور حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني، كما شددت على تنفيذ التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية والأداءات الصفية بشكل مستمر، بالإضافة إلى تفعيل مشروع البرنامج القومي للقراءة والكتابة في المحافظات المستهدفة.

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