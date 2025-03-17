خبير تربوي يحذر: الامتحانات التعجيزية تدمر الطلاب وتؤثر على ثقتهم بأنفسهم

كتب- أحمد الجندي:

حذر الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، من خطورة الامتحانات التعجيزية التي تفوق قدرة الطلاب على الحل، مؤكدًا أنها تمثل خطأ تربويًا جسيمًا، لما تسببه من إحباط ويأس لدى الطلاب، مما يؤثر على أدائهم في باقي المواد الدراسية ويضعف ثقتهم في أنفسهم.

ضرورة تنوع مستويات الأسئلة

وأوضح "حجازي" في تصريحات صحفية له، أن الامتحانات يجب أن تتضمن أسئلة متنوعة من حيث السهولة والصعوبة، بحيث يمكن من خلالها قياس المستويات المختلفة من الطلاب، مشيرًا إلى أن هذا هو النهج المتبع في جميع الاختبارات التحصيلية في مختلف المراحل الدراسية.

وأضاف أن ترتيب الأسئلة في ورقة الامتحان يجب أن يكون متدرجًا من الأسهل إلى الأصعب، مع تخصيص النسبة الأكبر من الأسئلة للمستويات المتوسطة، لضمان عدالة التقييم وعدم الضغط النفسي على الطلاب.

الامتحانات شديدة الصعوبة ليست معيارًا عادلًا

وأكد أستاذ علم النفس التربوي المساعد على أن الامتحانات شديدة الصعوبة تُستخدم فقط عند اختيار أفضل العناصر للالتحاق بوظائف متميزة، وليس في التقييم التحصيلي للطلاب، موضحًا أن تعميم الامتحانات التعجيزية على جميع الطلاب لا يجعلها عادلة، حيث إن الطالب قد يشعر بأن غيره استطاع الإجابة عليها، مما يزيد من تدهور حالته النفسية.

كما أشار إلى أن هذا النوع من الامتحانات قد يفتح الباب أمام بعض أشكال الفساد، حيث قد يتمكن بعض الطلاب بطرق غير مشروعة من معرفة إجابات الأسئلة الصعبة، مما يفقد التقييم مصداقيته.

ربط الامتحانات بالمناهج الدراسية

وشدد الدكتور حجازي على ضرورة أن تكون الامتحانات مرتبطة فعليًا بما درسه الطالب، بحيث تتناسب كمية المعلومات المطلوبة مع الزمن المخصص للإجابة، وذلك لتحقيق التوازن المطلوب في التقييم وضمان عدالة الفرص بين جميع الطلاب.

التقويم التربوي يهدف إلى التعلم وليس العقاب

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من الامتحانات هو التعلم وليس إرهاق الطلاب أو إحباطهم، داعيًا إلى اتباع أسس التقويم التربوي العلمية عند إعداد الامتحانات، لضمان تحقيق بيئة تعليمية عادلة تعزز من مهارات الطلاب بدلاً من تدمير معنوياتهم.

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