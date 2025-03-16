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ننشر مواصفات امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2025

03:42 م الأحد 16 مارس 2025

امتحانات

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كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواصفات امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2025، مشيرة إلى أن الامتحان سيتضمن 55 سؤالًا متنوعة بين الأسئلة المقالية والاختيار من متعدد، بهدف قياس الفهم والاستيعاب والقدرة على التعبير لدى الطلاب.

تفاصيل توزيع الأسئلة والدرجات

وأوضحت الوزارة أن مواصفات امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2025 تشمل: 4 أسئلة مقالية لقياس مهارات الكتابة والتعبير.و51 سؤالًا بنظام الاختيار من متعدد تغطي جميع فروع المادة ليكون إجمالي الدرجة النهائية للمادة هو 80 درجة.

ويُعد الطالب ناجحًا إذا حصل على 40 درجة على الأقل، أي ما يعادل 50% من إجمالي الدرجات.

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