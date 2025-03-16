"التعليم" تشكل لجنة لمتابعة التقييم والتحقق بمدارس التعليم الفني 2025

كتب- أحمد الجندي:

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تشكيل لجنة متخصصة لإدارة وتنظيم أعمال التقييم والتحقق الداخلي والخارجي داخل مدارس التعليم الفني التي تطبق منهجية الجدارات في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة التعليم الفني وتحقيق معايير الجودة المطلوبة.

تشكيل اللجنة ومهامها

وأوضحت الوزارة أنه تم تحديد تشكيل اللجنة برئاسة مدير عام الإدارة العامة النوعية، على أن يعاونه نائب يتولى تنسيق الأعمال الفنية والإدارية لضمان تنفيذ عمليات التقييم والتحقق في المدارس المطبقة للبرامج المطورة وفقًا لمتطلبات سوق العمل، كما تهدف اللجنة إلى تذليل أي عقبات قد تواجه سير العمل خلال مراحل التنفيذ.

مهام اللجنة المشكّلة لأعمال التقييم والتحقق

تتمثل أبرز مهام اللجنة فيما يلي:

- تكليف وترشيح المحققين الداخليين والخارجيين وفقًا لمعايير محددة.

- دراسة طلبات الاعتذار المقدمة من المحققين الداخليين والخارجيين والعمل على توفير البدائل المناسبة.

- تحديد المواعيد الخاصة ببدء وانتهاء زيارات التحقق الخارجي، بالتنسيق مع مسؤولي لجان التقييم بالإدارات النوعية.

- مراجعة التقارير الخاصة بأعمال التحقق الخارجي بدقة، تمهيدًا لاعتماد نتائج المدارس التي انتهت من الزيارات.

- توحيد آليات العمل وضمان اتساق المفاهيم بين جميع العاملين في منظومة التقييم والتحقق.

- دراسة حالات الطلاب الذين لديهم أعذار خاصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للمادة 14 من اللائحة المعدلة للتقييم والتحقق.

- إحالة كل من يتخلف عن المشاركة في أعمال التحقق الداخلي أو الخارجي دون تقديم عذر مقبول إلى الإدارات القانونية بالمحافظة المختصة، ومتابعة نتائج التحقيق.

- عقد اجتماعات دورية كل أسبوعين لمتابعة تنفيذ المهام والتأكد من الإنجازات المحققة، كما سيتم عقد اجتماعات أوسع تشمل لجان التقييم بأنواع التعليم الفني المختلفة (التجاري، الصناعي، الزراعي، الفندقي) كل شهرين لمراجعة الإيجابيات والسلبيات والعمل على معالجتها.

- اقتراح وتنظيم برامج تدريبية تهدف إلى تطوير مهارات جميع المشاركين في أعمال التقييم والتحقق، بدءًا من الإدارة المدرسية وحتى المحققين الخارجيين وجميع الجهات ذات الصلة.

- تنظيم عمل منسقي العداوات بالمديريات، بما يتماشى مع اختصاصات التوجيه الفني، دون التأثير على مهامهم الأساسية.

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