استبعاد مدير مدرسة بالبحيرة بعد اعتدائه على طالبات داخل الفناء

كتب- أحمد الجندي:

قرر يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، استبعاد مدير مدرسة مستناد الثانوية الفنية بمركز شبراخيت، وفتح تحقيق عاجل في واقعة الاعتداء على عدد من الطالبات داخل فناء المدرسة.

جاء ذلك بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه مدير المدرسة وهو يعتدي بعنف على طالبتين، حيث قام بصفعهما على الوجه وركلهما بالقدم بطريقة غير مقبولة، ما أثار حالة من الاستياء بين الطالبات.

وأثارت الواقعة غضب رواد مواقع التواصل، مطالبين بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المدير، ومحاسبته على ما بدر منه من اعتداء وحشي على الطالبات أمام زميلاتهن داخل المدرسة.

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