الضغط وضيق الوقت.. أبرز شكاوى أولياء الأمور عن جدول الثانوية العامة 2025

كتب- أحمد الجندي:

قالت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية، إنه فور إعلان وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الثانوية العامة 2025، تم رصد العديد من الشكاوى من الطلاب وأولياء الأمور، وعلى رأسها الشكوى المتكررة من طلاب شعبة علمي رياضة، بسبب ضيق زمن الامتحان.

وأوضحت الحزاوي، في بيان لها، أن المشكلة تتفاقم هذا العام بسبب دمج فروع الرياضيات في فرعَين فقط؛ مما يجعل تحديد زمن الامتحان بساعتَين غير كافٍ، حيث تحتاج مادة الرياضيات إلى وقت كافٍ للتفكير والحل؛ خصوصًا في ظل النظام الجديد للأسئلة.

مطالب بتعديل جدول الامتحانات

وأشارت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر إلى أن طلاب شعبة علمي رياضة يطالبون بزيادة زمن امتحان الرياضيات البحتة والرياضيات التطبيقية، متسائلين عن سبب تخصيص ثلاث ساعات لامتحان مادة الإحصاء للشعبة الأدبية، بينما لا يتم منحهم وقتًا كافيًا لحل مسائل الرياضيات، لافتةً إلى شكوى الطلاب من ضغط جدول الامتحانات، مطالبةً بإعادة النظر فيه لتخفيف الأعباء عنهم.

وتحدثت الحزاوي عن اعتراضات طلاب الشعبة الأدبية على قصر وقت المراجعة لمادتَي الجغرافيا والتاريخ، مشيرةً إلى أنهم يقترحون تعديل الجدول بحيث يتم استبدال مادة الجغرافيا أو التاريخ بمادة الإحصاء، نظرًا لأن الأخيرة تسبقها فترة مراجعة طويلة تصل إلى أسبوع.

وأشاد أولياء أمور بالإعلان المبكر عن جدول الامتحانات، معتبرين أن ذلك يساعد الطلاب على الاستعداد النفسي والأكاديمي للاختبارات، ورحبوا ببدء الامتحانات بالمواد غير المضافة للمجموع؛ مما يسمح للطلاب بالتأقلم مع أجواء الامتحانات وتقليل التوتر.

مطالبات بتحسين جودة الامتحانات ومنع الغش

وشددت الحزاوي على ضرورة مراجعة بنوك الأسئلة مسبقًا؛ لضمان خلوها من الأخطاء، وعدم وضع أسئلة تحمل أكثر من إجابة أو أسئلة تعجيزية، كما دعت وزارة التربية والتعليم بوضع حلول جذرية لمشكلة الغش الإلكتروني، والتي تؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

ظروف لجان الامتحانات والتفتيش الذاتي

وأوضحت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر أن بعض اللجان تعاني نقصًا في المراوح أو وجود مراوح غير صالحة للعمل، مما يزيد من معاناة الطلاب أثناء الامتحانات، مطالبةً بتوفير بيئة مناسبة لهم، بما يشمل مقاعد مريحة.

وطالبت بتوفير وسائل حديثة للتفتيش الذاتي للطلاب قبل دخول اللجان، نظرًا لوجود شكاوى من تعرضهم لأساليب تفتيش غير لائقة.

تدريب على نظام البابل شيت وخط ساخن للشكاوى

وأكدت الحزاوي أهمية تدريب الطلاب على استخدام نظام البابل شيت؛ لضمان تسجيل بياناتهم بشكل صحيح، وتفادي أي أخطاء أثناء الامتحانات.

ودعت الحزاوي وزارةَ التربية والتعليم، في ختام بيانها، إلى توفير خط ساخن يعمل على مدار اليوم خلال فترة الامتحانات، لاستقبال شكاوى أولياء الأمور والطلاب، والإبلاغ عن أية محاولات غش إلكتروني لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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