وكيل تعليم الجيزة يتفقد مدارس منشأة القناطر ويوجه بتعزيز الانضباط

كتب- أحمد الجندي:

قام سعيد عطية، وكيل وزارة التربية التعليم بالجيزة، بزيارة تفقدية إلى إدارة منشأة القناطر التعليمية، حيث رافقه خلال الجولة محمد حفني، مدير عام إدارة المتابعة بالمديرية، ومروان غراب، مدير عام إدارة منشأة القناطر التعليمية، وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية داخل المدارس والوقوف على مستوى الأداء التعليمي والانضباط الإداري.

تفقد "عطية" انتظام الدراسة بمدرسة نكلا للتعليم الأساسي داخل الفصول، مشددًا على أهمية تفعيل الأنشطة التربوية التي تعزز التفاعل بين الطلاب والمعلمين، وأكد على ضرورة التقييمات الدورية لقياس مستوى التحصيل الدراسي ورفع كفاءة الطلاب علميًا ومعرفيًا.

مدرسة نكلا الثانوية الصناعية للتأسيس العسكري

وخلال الزيارة، أشاد وكيل تعليم الجيزة بمستوى الانضباط داخل المدرسة، مشيرًا إلى الدور الفعّال الذي تلعبه الورش الفنية والمعامل التدريبية في تعزيز التعلم التطبيقي للطلاب، كما حرص على حضور إحدى المحاضرات العملية، حيث ناقش الطلاب حول مهاراتهم المكتسبة، مؤكدًا أهمية الجمع بين التعليم النظري والتطبيقي في تأهيلهم لسوق العمل.

مدرسة نكلا الثانوية المشتركة

أكد وكيل الوزارة خلال جولته على ضرورة استمرار تنفيذ الأنشطة الصفية واللاصفية لتعزيز المهارات الشخصية والعلمية لدى الطلاب، مشددًا على أهمية خلق بيئة تعليمية محفزة تسهم في تطوير مهاراتهم وإبداعاتهم.

تفاعل وكيل الوزارة مع الطلاب

وأثناء جولته التفقدية، لاحظ وكيل الوزارة تواجد عدد من الطلاب خارج إحدى المدارس، مما دفعه للتفاعل معهم والاستماع إلى أسباب غيابهم، ووجّه إدارة المدرسة والأخصائي الاجتماعي بمتابعتهم لضمان انتظامهم في الدراسة، مؤكدًا أن الالتزام بالحضور والتفاعل داخل الفصل هما مفتاح التفوق الدراسي، وأن غياب الطلاب دون أسباب وجيهة يتطلب تدخلاً تربويًا ونفسيًا لمعالجة الأمر.

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