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جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 للمكفوفين – النظام القديم

12:42 ص الأربعاء 12 مارس 2025

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم

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كتب – أحمد الجندي

اعتمد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للمكفوفين (النظام القديم) للدور الأول 2025، والتي تبدأ يوم الأحد 15 يونيو وتستمر حتى الخميس 10 يوليو.

وجاء الجدول على النحو التالي:

الأحد 15 يونيو: التربية الدينية

الثلاثاء 17 يونيو: التربية الوطنية

الخميس 19 يونيو: الاقتصاد – الإحصاء

الأحد 22 يونيو: اللغة العربية (الورقة الأولى)

الثلاثاء 24 يونيو: اللغة العربية (الورقة الثانية)

الأربعاء 25 يونيو: الفلسفة والمنطق

الخميس 26 يونيو: اللغة الأجنبية الأولى (الورقة الأولى)

الأحد 29 يونيو: اللغة الأجنبية الأولى (الورقة الثانية)

الثلاثاء 1 يوليو: الجغرافيا (الورقة الأولى)

الخميس 3 يوليو: الجغرافيا (الورقة الثانية)

الأحد 6 يوليو: التاريخ (الورقة الأولى)

الثلاثاء 8 يوليو: التاريخ (الورقة الثانية)

الأربعاء 9 يوليو: اللغة الأجنبية الثانية (الورقة الأولى والثانية)

الخميس 10 يوليو: علم النفس والاجتماع

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