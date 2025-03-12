"أمهات مصر" يعرض ملاحظات أولياء الأمور على جدول امتحانات الثانوية العامة

كتب- أحمد الجندي:

استطلعت عبير أحمد، مؤسِّسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، آراء وتعليقات وملاحظات العديد من أولياء أمور طلاب الشهادة الثانوية العامة، عقب اعتماد جدول الامتحانات من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء.

وقالت عبير أحمد، في تصريحات صحفية، إن الجدول الذي اعتمده الوزير بشكل عام جيد، حيث بدأ الجدول بأداء امتحانات المواد غير المضافة إلى المجموع، وهو ما يقلل الرهبة والقلق لدى الطلاب في بداية الامتحانات، بالإضافة إلى أن هناك فترة زمنية معقولة بين معظم الامتحانات وهي ثلاثة أيام، أما آخر امتحان بالنسبة لعلمي علوم والأدبي، ففي مادتي الأحياء والإحصاء يوجد أسبوع تقريبًا قبلها.

وتابعت: "بالنسبة لعلمي رياضة، هناك ثلاثة أيام فقط بين امتحان الرياضة البحتة والرياضة التطبيقية، وهناك شكاوى من الطلاب بشأن أن زمن الامتحانات ساعتان فقط، فيما يطالب أولياء الأمور بتعديل مواعيد امتحانات علمي رياضة ليكون الوقت كافيًا".

وتفاعل أولياء أمور الطلاب على صفحة اتحاد أمهات مصر وائتلاف أولياء الأمور على فيسبوك، حيث قالت ولية أمر: "الحمد لله، الفرق بين مواعيد الامتحانات مناسب، والترتيب أيضًا جيد جدًا"، بينما ذكرت ولية أمر أخرى: "بالنجاح والتوفيق، لكن لماذا زمن امتحان الرياضة ساعتان فقط، وهو لا يكفي الطلاب؟ فقد كانت هذه شكوى في السنوات الماضية".

واستكملت ولية أمر أخرى: "الجدول مضغوط والفترات قليلة بين المواد، الله المستعان، ربنا يعينهم ويوفقهم، اللهم آمين"، وتابعت أخرى: "الجدول غير جيد، المواد الصعبة قبلها ثلاثة أيام فقط، والإحصاء أسبوع، كان من الأفضل أن يكون التاريخ قبله بأسبوع".

ومن جانبها، وجهت عبير أحمد، مؤسِّسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، حديثها للطلاب، قائلةً: "الآن أهم شيء هو تنظيم وقتك جيدًا، والتركيز على ما تحتاج إلى تقويته، والمراجعة أولًا بأول.. حلّ امتحانات كثيرة حتى تعتاد على طريقة الأسئلة وتتمكن من إدارة وقتك بشكل صحيح.. ولا تنسى أن ترتاح وتنام جيدًا حتى يعمل عقلك بأفضل شكل".

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