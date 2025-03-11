جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 للنظام القديم "علمي علوم"

كتب – أحمد الجندي

اعتمد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للنظام القديم (علمي علوم) للدور الأول 2025، والتي تنطلق يوم الأحد 15 يونيو وتستمر حتى الخميس 10 يوليو.

وجاء الجدول على النحو التالي:

الأحد 15 يونيو: التربية الدينية – التربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو: الاقتصاد – الأحياء

الأحد 22 يونيو: اللغة العربية

الخميس 26 يونيو: الفيزياء

الأحد 29 يونيو: اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو: الكيمياء

الأحد 6 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية

الخميس 10 يوليو: الأحياء

ويراعي الجدول توفير فترات مناسبة للمراجعة بين الامتحانات، بما يضمن الاستعداد الجيد لكل مادة وتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب.