ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لمدارس STEM - علمي رياضيات

كتب – أحمد الجندي

اعتمد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس STEM (الدور الأول) لشعبة علمي رياضيات، والتي تبدأ يوم الأحد 15 يونيو وتستمر حتى الخميس 10 يوليو 2025.

وأوضحت الوزارة أن الجدول كالتالي:

* الأحد 15 يونيو: امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

* الخميس 19 يونيو: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية ومقاييس المفاهيم للغة العربية).

* الأحد 22 يونيو: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية).

* الثلاثاء 24 يونيو: مقاييس المفاهيم (الكيمياء).

* الخميس 26 يونيو: مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية).

* الأحد 29 يونيو: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) ومقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية).

* الثلاثاء 1 يوليو: مقاييس المفاهيم (الفيزياء).

* الخميس 3 يوليو: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفيزياء).

* الأحد 6 يوليو: مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية).

* الثلاثاء 8 يوليو: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات).

الخميس 10 يوليو: مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة).



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