جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 للنظام الجديد "علمي رياضيات"

كتب – أحمد الجندي

اعتمد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للنظام الجديد (علمي رياضيات) للدور الأول 2025، والتي تنطلق يوم الأحد 15 يونيو وتستمر حتى الخميس 10 يوليو.

وجاء الجدول على النحو التالي:

الأحد 15 يونيو: التربية الدينية – التربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 22 يونيو: اللغة العربية

الخميس 26 يونيو: الفيزياء

الأحد 29 يونيو: اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو: الكيمياء

الأحد 6 يوليو: الرياضيات البحتة

الخميس 10 يوليو: الرياضيات التطبيقية

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