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تبدأ 15 يونيو.. وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة

01:10 م الثلاثاء 11 مارس 2025
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    جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة
  • عرض 5 صورة
    جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة
  • عرض 5 صورة
    جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة
  • عرض 5 صورة
    جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة
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كتب- محمد نصار:

اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للنظامين (الجديد - القديم) للدور الأول 2025، وكذلك جدول امتحانات إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM"، ومدارس المكفوفين للنظامين (الجديد - القديم).

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025، وتستمر حتى يوم الخميس 10 يوليو 2025.

وبحسب بيان، حرصت الوزارة عند إعداد الجداول على توفير فترات زمنية كافية لكل شعبة على حدة، مما يتيح للطلاب الفرصة للمراجعة قبل موعد امتحان كل مادة.

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محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة شهادة الثانوية العامة
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