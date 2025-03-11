إعلان جداول امتحانات الثانوية العامة 2025.. مصدر بالتعليم يوضح

كتب- أحمد الجندي:

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة هي المعنية بإعلان جدول امتحانات الثانوية العامة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد موعد محدد حتى الآن.

وأوضح المصدر لمصراوي، أن جداول امتحانات الثانوية العامة بطبيعتها لا يتم تحديد توقيت معين لإعلانها مسبقًا، مضيفًا، أنه بعد الانتهاء من إعداد الجداول واعتمادها رسميًا من وزير التربية والتعليم، سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية للوزارة.

وحذر المصدر من الانسياق وراء الشائعات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشددًا على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية فقط للحصول على المعلومات المتعلقة بالامتحانات.

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