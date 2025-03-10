أولياء أمور يشكون تقييمات المدارس في رمضان وعجز أعداد المُعلمين

كتب- أحمد الجندي:

اشتكى عدد من أولياء الأمور من التقييمات الأسبوعية التي تُجرى في شهر رمضان، مشيرين إلى أن هذه التقييمات أصبحت تؤثر سلبًا على أداء أبنائهم الدراسي.

جاء ذلك من خلال جروب حوار مجتمعي في التعليم؛ حيث عبر العديد من الأعضاء عن استيائهم من النظام الحالي للتقييمات، والتي منها:

قال أحد أولياء الأمور: على فكرة مش مزعلاني التقييمات في رمضان؛ لأن الترم الأول كنا متضايقين منها وماكانش في رمضان، إنما اللي يضايقني هو أن هناك تقييمات تتطلب أداء صفي وأداء منزلي وتقييم أسبوعي بينزل للحلول على الإنترنت، بينما الأولاد يقومون بنقل الإجابات دون حل المسائل بأنفسهم، ولازم يتنقل بخط يد الطالب، ولا يوجد تصوير أو كتابة الحل فقط!

وقالت رودي نبيل، أدمن جروب "حوار مجتمعي": أعتقد تقصد التقييم فاقد أهميته؛ سواء أكان للاطمئنان على الحضور أم مجرد شكل روتيني، بالطبع، عبء النقل على الأولاد غير مبرر.

وأضافت أحد أولياء الأمور: "كم التقييمات أصبح يؤثر على قدرة الأولاد على المذاكرة، ثم إن هناك عجزًا في المدرسين، وفي بعض الأحيان يكون المعلم غائبًا، وبالتالي لم يتم شرح المنهج الأسبوعي، ولكن يجب علينا حل التقييم حتى وإن لم نأخذ الدرس بشكل كامل، وهذا أمر غير منطقي.

وتستمر الشكاوى في الظهور بشكل متزايد؛ مما يثير تساؤلات حول مدى فاعلية النظام التعليمي في التعامل مع التقييمات الدراسية؛ خصوصًا في ظل الظروف التي يعيشها الطلاب خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى مشكلة نقص المدرسين التي يعاني منها العديد من المدارس.

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