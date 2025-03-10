وزير التربية والتعليم يجري جولة تفقدية مفاجئة بمدارس الفيوم

كتب- أحمد الجندي:

يُجري محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، جولة تفقدية مفاجئة بعدد من المدارس بمحافظة الفيوم، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية والاطمئنان على سير اختبارات الشهر.

جدير بالذكر أن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كان قد أصدر قرارًا بتكليف خالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات التعليمية والمشرف على الإدارة العامة للامتحانات، برئاسة امتحانات الثانوية العامة لعام 2025، كما تم تعيين الدكتور رمضان محمد رمضان نائبًا له.

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