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"أمهات مصر" تُحذر أولياء الأمور من خطورة "البومب والصواريخ"

04:00 ص الإثنين 10 مارس 2025

عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر

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كتب- أحمد الجندي:

أكدت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، أن البومب والصواريخ التي يتم استخدامها في المناسبات والأعياد وشهر رمضان المبارك، تعبيرا عن الاحتفال، تسبب كوارث منها حرائق وغيرها.

وشددت " أحمد" ، في تصريحات صحفية، علي أولياء أمور الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، ضرورة توعية أبنائهم من خطورة استخدام البومب والصواريخ علي حياتهم وحياة المحيطين بهم، مستطرده: "في ألعاب أخري عديدة للاحتفال والمناسبات السعيدة، بدلا من هذه الألعاب الخطره التي تؤدي للموت".

وناشدت مؤسس اتحاد أمهات مصر ، جميع الأجهزة المعنية، بشن حملات كبيره علي الأسواق ومصدر هذه الألعاب، ومنعها من السوق، حتي لا تصل إلي أبنائنا وتدمرهم وكل من حولهم، وكذلك توقيع أقصي عقوبة علي من يقوم بالاتجار في مثل هذه الألعاب الخطيرة.

يأتي ذلك في إطار الدور التوعوي بجانب التربوي لاتحاد أمهات مصر وائتلاف أولياء الأمور، برئاسة عبير أحمد، علي مدار السنوات الماضية وحتي الآن، تجاه أولياء الأمور والطلاب بمختلف المراحل التعليمية، في كافة القضايا والموضوعات العامة.

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