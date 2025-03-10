أكاديمية المعلمين تعلن فتح باب تسجيل استيفاء ملفات الترقي إلكترونيًا للمعلمين

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين أنه سيتم إتاحة موقع تسجيل استيفاء ملف الترقي للمعلمين المرشحين للترقي والمديرين والموجهين ولجان التقييم بالإدارات اعتبارًا من الأحد 9 مارس 2025 وحتى 8 مايو 2025 عبر رابط موقع بيانات كادر المعلم:

https://academy.emis.gov.eg/.

و أكدت الأكاديمية على ضرورة متابعة المعلمين المرشحين للترقي دخولهم إلى موقع بيانات كادر المعلم لاستيفاء بنود استمارة ملف إنجاز المعلم إلكترونيًا، مشيرة إلي أنه يتم تنفيذ هذا الإجراء من خلال ميكنة ورقمنة استيفاء ملف الترقي عبر الموقع، وفقًا للأدوار والمسئوليات التالية:

- المعلم: يتحمل المعلم مسئولية كاملة عن استيفاء بنود استمارة ملف إنجاز المعلم إلكترونيًا عبر صفحته على الموقع https://academy.emis.gov.eg/، بعد الانتهاء من إدخال البيانات والمراجعة، يجب الضغط على أيقونة “حفظ وتسجيل”، كما يجب متابعة التقييمات الإلكترونية المتعلقة بملف الترقي من خلال الصفحة الخاصة به على الموقع.

مدير المدرسة: يتولى مدير المدرسة متابعة تنفيذ مسئول الحكومة الإلكترونية لجميع المهام الموكلة إليه، والتأكد من استكمال كافة بيانات التقييم المطلوبة قبل غلق الموقع وفقًا للمواعيد المحددة، كما يتعين عليه إرسال تقرير إلى لجنة تقييم ملفات إنجاز المعلمين بالإدارة يفيد بإتمام استيفاء الملفات إلكترونيًا للمرشحين في مدرسته.

لجنة التقييم بالإدارة التعليمية: يتم تشكيل لجنة في كل إدارة تعليمية برئاسة وكيل الإدارة وعضوية موجه أول المادة أو من ينوب عنهما من غير المرشحين للترقي، بالإضافة إلى عضو قانوني، وتكون مهمتها تقييم ملفات إنجاز المعلمين إلكترونيًا، حيث يتم تخصيص 3 نقاط لكل بند من البنود العشرة في استمارة ملف إنجاز المعلم.

مدير قسم الإحصاء بالإدارة التعليمية: يتولى مسئولية إتاحة دخول أعضاء لجنة التقييم لتقييم استمارات ملفات إنجاز المعلمين إلكترونيًا عبر موقع https://academy.emis.gov.eg/، ويجب التأكد من تسجيل التقييمات، وتوثيق ذلك بمحضر رسمي، مع طباعة تقرير التقييم واعتماده من اللجان المعنية.

لجنة تقييم ملف إنجاز المعلم في الإدارة التعليمية: تقوم هذه اللجنة بمتابعة المدارس في نطاق الإدارة، والتأكد من استكمال كافة التقييمات والبيانات المطلوبة قبل غلق الموقع وفقًا للمواعيد المحددة، كما تقوم اللجنة بإرسال تقرير إلى مدير المديرية يفيد بإتمام استيفاء ملفات الترقي إلكترونيًا في جميع المدارس التابعة للإدارة.

• مدير المديرية: يشرف مدير المديرية على لجان تقييم الإدارات، ويتأكد من استكمال جميع ملفات المعلمين إلكترونيًا في المدارس والإدارات التابعة لها قبل غلق الموقع وفقًا للمواعيد المحددة، كما يتم إرسال تقرير إلى مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين يُفيد بإتمام استيفاء ملفات الترقي في نطاق المديرية.

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