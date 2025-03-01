فتح باب التقدم لتسجيل الترشح لتدريبات النقل "التسكين" إلى وظائف المعلمين بالقاهرة

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن فتح باب التقدم لتسجيل الترشح لتدريبات النقل (التسكين) إلى وظائف المعلمين، وذلك خلال الفترة من 16 مارس 2025 حتى 26 يونيو 2025.

التسجيل متاح عبر الموقع الإلكتروني: اضغط هنا

وأوضحت المديرية أن الفئات المستهدفة

كالتالي:

المعلمون الشاغلون لوظائف تعليمية قبل صدور القانون رقم 155 لسنة 2007، الحاصلون على الدرجة المالية الثالثة في 31 ديسمبر 2012 وما قبلها، ولم يسبق لهم النقل (التسكين) إلى وظائف المعلمين.

المعلمون الشاغلون لوظائف تعليمية بعد صدور القانون رقم 155 لسنة 2007، الذين أمضوا سنتين على الأقل في تعيينهم، والحاصلون على الدرجة المالية الثالثة في 31 ديسمبر 2022 وما قبلها، ولم يسبق لهم النقل (التسكين) إلى وظائف المعلمين.

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