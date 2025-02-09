بالصور.. جولة مفاجئة لوزير التعليم بمدارس الدقهلية لمتابعة انطلاق الفصل الدراسي الثاني

"التعليم" تنظم ورشة عمل لتدريب معلمي الصف الأول الإعدادي على المناهج الجديدة

كتب- أحمد الجندي:

تفقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال جولة مفاجئة اليوم الأحد، عددًا من مدارس محافظة الدقهلية؛ لمتابعة انطلاق الفصل الدراسي الثاني وانتظام سير العملية التعليمية والالتزام بالقرارات المنظمة للعملية التعليمية، وتحقيق بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.

ورافق الوزير خلال جولته، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.

واستهل الوزير جولته التفقدية بزيارة مدرسة "الشهيد نبيل بكر الابتدائية" بصهرجت الكبرى بإدارة ميت غمر التعليمية، والتي تضم ٦٩٤ طالبًا وطالبة في المرحلة الابتدائية؛ حيث حرص الوزير على حضور طابور الصباح والاستماع إلى الإذاعة المدرسية وسط طلاب المدرسة، ثم تفقد الفصول للتأكد من انتظام الطلاب في الفصول الدراسية ونسب حضورهم.

واطلع الوزير، خلال تفقده الفصول، على طبيعة الكثافة الطلابية بالمدرسة، وحاور بعض المعلمين والطلاب حول نظام التقييمات.

وتوجه الوزير لتفقد مدرسة "سعد الدين شريف الثانوية المشتركة" بإدارة ميت غمر التعليمية، والتي تضم ١٠٣١ طالبًا وطالبة.

وحرص الوزير خلال تفقده الفصول على الاستماع إلى آراء الطلاب حول مدى استفادتهم من الشرح داخل الفصل واستفادتهم من التقييمات الأسبوعية خلال الفصل الدراسي الأول.

وواصل الوزير جولته بزيارة مدرسة "ميت غمر للتعليم الأساسي" بإدارة ميت غمر التعليمية، والتي تضم ٥١٤ طالبًا وطالبة في المرحلة الابتدائية، و٦٨٩ طالبًا وطالبة في المرحلة الإعدادية.

واطلع الوزير عن كثب على مدى التزام الطلاب بتحضير كراسات الحصة، واطمأن على نسب حضور الطلاب.

وحرص الوزير على زيارة مدرسة ميت غمر الثانوية الفنية بنات (تحت الإنشاء)؛ لمتابعة ما تم تنفيذه من أعمال إنشائية بالمدرسة.

وقام عبد اللطيف، في إطار جولته، بزيارة مدرسة "أجا الرسمية لغات" بإدارة أجا التعليمية، والتي تضم ٦٨٨ طالبًا وطالبة بمرحلة رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي.

وحرص الوزير على التأكد من عدم وجود عجز في أعداد المعلمين، واستعرض نسب الكثافة الطلابية بالفصول، وحرص على متابعة مستوى الطلاب في القرائية، واستمع إلى آراء بعض المعلمين حول التقييمات الأسبوعية، وفي ختام تفقده المدرسة أثنى الوزير على مستوى المنظومة التعليمية بالمدرسة وانضباطها.

وتوجه الوزير لتفقد مدرسة "مجمع أجا الابتدائي" بإدارة أجا التعليمية، والذي يضم ٢٢٤١ طالبًا وطالبة، حيث حرص خلال تفقده الفصول على متابعة مستوى الطلاب في القرائية، موجهًا بالاهتمام بمستوى الطلاب ونظافة فناء المدرسة وزراعته.

واختتم الوزير جولته بتفقد مدرسة "أجا الإعدادية التجريبية بنين"، والتي تضم ١١٣٨ طالبًا؛ حيث تفقد عددًا من الفصول الدراسية واطلع على سجل الدرجات والغياب.