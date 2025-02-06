"التنظيم والإدارة" يُعلن عن مسابقة لتعيين 5500 معلم مساعد في العلوم والدراسات الاجتماعية

كتب- أحمد الجندي:

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن فتح باب التقديم لمسابقة جديدة تهدف إلى تعيين 3500 معلم مساعد في مادة العلوم، و2000 معلم مساعد في مادة الدراسات الاجتماعية، لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضح الجهاز أن هذه المسابقة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتلبية احتياجات الوزارة وتعيين 150 ألف معلم مساعد على مراحل.

ومن المقرر أن يبدأ التقديم للمسابقة عبر الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية (jobs.caoa.gov.eg) في الفترة من 27 فبراير الجاري وحتى 12 مارس المقبل.

ودعا الجهاز الراغبين في التقدم إلى الاطلاع على الشروط المطلوبة والمستندات اللازمة عبر الموقع الإلكتروني للبوابة قبل التقديم.

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