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مصدر بالتعليم يؤكد لمصراوي: عودة الكهرباء إلى إدارة كوم أمبو بعد يومين من الانقطاع

10:41 م الخميس 06 فبراير 2025

الإدارة التعليمية بكوم أمبو

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كتب- أحمد الجندي:

عادت الكهرباء إلى الإدارة التعليمية بكوم أمبو، بعد انقطاع دام لمدة يومين بسبب تراكم المستحقات المالية التي بلغت 3.5 مليون جنيه.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم إعادة التيار الكهربائي إلى الإدارة منذ ساعات مشيراً إلي أنه تم تشغيل الكهرباء بشكل مؤقت لحين سداد المديونيات المتراكمة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن ذلك يأتي بعد جهود مكثفة لضمان استمرار العمل داخل الإدارة التعليمية، وسط متابعة لحل الأزمة بشكل نهائي.

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وزارة التربية والتعليم إعادة التيار الكهربائي الإدارة التعليمية بكوم أمبو
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