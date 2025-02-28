"تعليم القاهرة" يحصد المركز الأول في مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية

كتب- أحمد الجندي:

حصدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية للعام الدراسي 2024/2025، والتي نظمها الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية بالتنسيق مع عدة جهات تعليمية، منها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والإدارة المركزية لتطوير المناهج، والإدارة المركزية لشئون المديريات، والإدارة المركزية للتعليم العام.

و من جانبه، أعربت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن فخرها واعتزازها بهذا الإنجاز، موجهة التهنئة للطلاب الفائزين الذين أثبتوا تفوقهم وجدارتهم بتصدر قائمة الأوائل، مشيدةً بالجهود التي بذلها المعلمون والمشرفون في تدريب وتأهيل الطلاب للوصول إلى هذه المرحلة المتميزة موجهة الشكر لأولياء الأمور على دورهم في دعم أبنائهم لتحقيق التفوق والتميز.

أسماء الطلاب الفائزين بمسابقة أوائل الطلبة

تكوّن الفريق الفائز من نخبة من طلاب مدارس القاهرة، وجاءت أسماؤهم كالتالي:

- كريم محمد عبدالفتاح أبو الخير – مدرسة المتفوقين الثانوية بنين (إدارة عين شمس التعليمية).

- محمد عصام حافظ – مدرسة المتفوقين الثانوية بنين (إدارة عين شمس التعليمية).

- أحمد عاطف محمد محمد – مدرسة المتفوقين الثانوية بنين (إدارة عين شمس التعليمية).

- حمزة منير محمود – مدرسة أملاك 3 الثانوية بنات (إدارة السلام التعليمية).

- جنة هشام سيد – مدرسة العهد الجديد الثانوية بنات (إدارة السلام التعليمية).

- منة الله زكريا مصطفى – مدرسة العهد الجديد الثانوية بنات (إدارة السلام التعليمية).

الجدير بالذكر أنه تم تنفيذ المسابقة على مستوى كل إدارة تعليمية بين مدارس الإدارة ، وتم تصعيد فريق من أفضل العناصر على مستوى الإدارة لتمثيل الإدارة على مستوى المديرية ، ثم تم تنفيذ المسابقة على مستوى كل مديرية تعليمية بين فرق الإدارات التابعة للمديرية ، وتم تصعيد فريق من أفضل العناصر على مستوى المديرية للتصفية على مستوى القطاع .

كما تم تقسيم المديريات إلى خمس قطاعات ، وتمت التصفية النهائية على مدار يومين وكان اليوم الأول للمواد الدراسية، ( اللغة العربية – الرياضيات – الكيمياء – التاريخ – علم النفس والاجتماع – اتحادات طلابية )، واليوم الثاني ( اللغة الإنجليزية – الفيزياء – الأحياء – الجيولوجيا وعلوم البيئة – الفلسفة والمنطق – الجغرافيا ).

وقد تم مراعاة بعض المعايير الأساسية عند اختيار الطلاب والطالبات فى المسابقة منها : -

‐ التفوق العلمي في المواد الدراسية .

‐ التميز في بعض القدرات الابتكارية والثقافة العامة .

‐المشاركة في الأنشطة الطلابية .

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