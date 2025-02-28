التقييمات الأسبوعية للصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2025
كتب- أحمد الجندي:
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة التقييمات الأسبوعية للصف الأول الإعدادي الترم الثاني للعام الدراسي 2024-2025 .
رابط التقييمات الأسبوعية للصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2025 لجميع المواد
و يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على التقييمات الأسبوعية الخاصة بالصف الأول الإعدادي عبر الموقع الرسمي للوزارة عبر الرابط من هنا
خطوات الوصول إلى التقييمات الأسبوعية للصف الأول الإعدادي 2025
- زيارة موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي
- الدخول إلى قسم المنصات التعليمية واختيار بوابة التعليم الإلكتروني.
- تحديد المرحلة التعليمية (الإعدادية) واختيار الصف الأول الإعدادي.
- اختيار التقييمات الأسبوعية أو الأداءات الصفية أو الواجبات المنزلية.
- تحديد الفصل الدراسي الثاني، ثم اختيار المادة الدراسية المطلوبة.
- الضغط على أيقونة البحث لعرض التقييمات المتاحة، ثم تحميلها عبر أيقونة التحميل.
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