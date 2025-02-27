نقيب المعلمين يفتتح نادي المعلمين بالجيزة بعد تطويره ليصبح صرحًا متميزًا على نيل مصر

كتب- أحمد الجندي:

افتتح خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اليوم نادى المعلمين بالجيزة بعد تطويره ، ليصبح صرحا متميزا على نيل مصر، بشارع البحر الأعظم ، يرافقه أيمن خليل رئيس مجلس مدينة الجيزة، نائبا عن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والمستشار عصام هلال عضو مجلس الشيوخ ، وسعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة ، وهانى عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ، ومحمد عبد الله وكيل النقابة العامة للمعلمين، وبدوى علام رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالجيزة.

وتفقد نقيب المعلمين أعمال التطوير فى النادى، واستمع إلى عصام صلاح رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بغرب الجيزة وأمين سر النادي الذي تولى الإشراف على كافة أعمال تطوير وتجديد النادي، الذي عرض جهود التطوير وأن النادى أصبح يضم قاعتى أفراح، و6 مساحات مفتوحة لاستقبال المعلمين على أعلى مستوى ، طوال أيام الأسبوع ، وتوفير جميع الخدمات الترفيهية بالنادى ، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للأطفال.

جاء ذلك بحضور سيد على الأمين المساعد للنقابة العامة للمعلمين ،وسيد آدم أمين صندوق الزمالة، وسعيد إسماعيل رئيس النقابة الفرعية لوسط الجيزة، وحسن إسماعيل مدير نادى المعلمين بالجيزة ورئيس فرعية المعلمين بجنوب الجيزة .

وأشاد خلف الزناتي نقيب المعلمين بجميع القائمين على تطوير نادى المعلمين بالجيزة ، لجهودهم الكبيرة فى خروج التطوير بالشكل اللائق بحاملي مشاعل المعرفة وتربية الأجيال، مؤكدا ان النقابة العامة للمعلمين لا تألو جهدا لتقديم أفضل الخدمات للمعلمين فى جميع المحافظات .

وفى كلمته نيابة عن محافظ الجيزة ، أكد أيمن خليل رئيس مجلس مدينة الجيزة، تقديره الكبير لكل معلمى مصر ، مبديا سعادته بالمشاركة فى افتتاح تطوير نادى المعلمين بالجيزة ، مؤكدا أن المعلم هو عماد المجتمع وصاحب الفضل الكبير فى تربية وتعليم الأجيال .

وأوضح سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، أن النقابة والوزارة جناحا العملية التعليمية ، و يتعاونان دائما لخدمة المعلمين فى كل المواقف ، مشيدا بدور النقابة فى دعم استقرار العملية التعليمية.

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