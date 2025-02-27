حقيقة تخفيف المناهج ورفع الغياب في رمضان.. مصدر بالتعليم يُجيب

كتب- أحمد الجندي:

نفى مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تخفيف المناهج الدراسية أو رفع الغياب خلال شهر رمضان 2025، مشيرًا إلى أن الدراسة ستستمر وفق الجدول الزمني المحدد دون أي تغييرات.

وأوضح المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، الخميس، أن خطة توزيع المناهج الدراسية ستظل كما هي دون أي تخفيف، مشددًا على أن الحضور في المدارس خلال الشهر الكريم سيكون إلزاميًا كما هو معتاد، ولا صحة لما يُشاع حول إلغاء الحضور أو تخفيف المحتوى الدراسي.

ودعت الوزارة، أولياء الأمور والطلاب إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على المصادر الرسمية.

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