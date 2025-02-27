وفاة مدير مدرسة خلال طابور الصباح بالشرقية.. ونقيب المعلمين يوجه بدعم أسرته

كتب- أحمد الجندي:

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمعلمين، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اخطارا من النقابة الفرعية للمعلمين بالشرقية بوفاة المعلم صلاح سليمان عبد الرحمن، مدير مدرسة الشهيد محمود يوسف للتعليم الأساسي التابعة لإدارة أولاد صقر التعليمية بمحافظة الشرقية ، إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء طابور الصباح اليوم، مما أدى إلى وفاته في الحال.

وعلى الفور وجه خلف الزناتي نقيب المعلمين، محسن لطفي رئيس فرعية المعلمين بالشرقية، بالتواجد مع أسرة الفقيد لمساندتهم في مصابهم الأليم، مع سرعة صرف مستحقاته المالية، وتسليمها لأسرته.

وتقدم نقيب المعلمين بخالص العزاء لأسرة المعلم الراحل، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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