فيديوهات تعليمية لكل المواد الدراسية

إعلان

وفاة مدير مدرسة خلال طابور الصباح بالشرقية.. ونقيب المعلمين يوجه بدعم أسرته

11:32 ص الخميس 27 فبراير 2025

النقابة العامة للمعلمين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الجندي:

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمعلمين، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اخطارا من النقابة الفرعية للمعلمين بالشرقية بوفاة المعلم صلاح سليمان عبد الرحمن، مدير مدرسة الشهيد محمود يوسف للتعليم الأساسي التابعة لإدارة أولاد صقر التعليمية بمحافظة الشرقية ، إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء طابور الصباح اليوم، مما أدى إلى وفاته في الحال.

وعلى الفور وجه خلف الزناتي نقيب المعلمين، محسن لطفي رئيس فرعية المعلمين بالشرقية، بالتواجد مع أسرة الفقيد لمساندتهم في مصابهم الأليم، مع سرعة صرف مستحقاته المالية، وتسليمها لأسرته.

وتقدم نقيب المعلمين بخالص العزاء لأسرة المعلم الراحل، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

اقرأ أيضاً:

مواعيد الدراسة بالمدارس المصرية اليابانية خلال رمضان.. تعرف عليها

خاص| "الأزهر" تقرر تدريس التربية الوطنية للطالبات أسوة بـ "العسكرية" للبنين

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النقابة العامة للمعلمين طابور الصباح نقيب المعلمين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان