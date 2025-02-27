"أمهات مصر" يطالبن بتعديل النماذج الاسترشادية للثانوية العامة وتفادي الأخطاء

كتب- أحمد الجندي:

علق أولياء الأمور علي النماذج الاسترشادية وإجاباتها بامتحانات الثانوية العامة 2025، التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم في 12 مادة.

ومن جانبها، قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور: إن هناك نموذجين لكل مادة، مطالبة بزيادتها حتي يستفيد منها الطلاب والتدريب عليها بشكل كاف، بالإضافة إلى أن تكون هذه النماذج مقاربة لامتحانات الثانوية العامة في نهاية العام، وكذلك طالبت بعدم وضع أسئلة لها إجابات متشابهة أو بها أخطاء.

وتابعت: يجب مراجعة كتيب المفاهيم للثلاث فروع، بحيث يكون شامل لكل ما يحتاجه الطالب ويتماشى مع التعديلات الجديدة وخالي من الأخطاء.

وتفاعل عشرات أولياء الأمور من الأمهات، علي صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، في الفيسبوك، حيث قالت ولي أمر: "مدرس ماث.. أحسن نماذج نزلت من ٢٠١٧ ومستواها مقارب جدا لمستوي الامتحانات".

وأضافت أخري: "هتكلم عن الانجليش لأنه تخصصي، توزيع الأسئلة الاختياري على المفردات والجرامر والمهارات والتراكمي عشوائي جدا بين ١١ سؤال من درجة واحدة و ٨ أسئلة من درجتين. فيه خطأ في وضع سؤال وغموض في وضع سؤال وسؤال له اجابتين صح"، وتابعت: "المستوى مش متقارب بين الامتحانين وتدرج الصعوبة مش نفسه في الإثنين".

وذكرت ولي أمر: "والله الامتحانات صعبه جدا، والوزير قلل في عدد الأسئلة والغلطه كدا بفوره"، واستكملت ولي أمر أخري: "عدد الأسئلة قل، وبالتالي تحميل درجات عاليه على السؤال الواحد من الآخر الغلطه هتبقا صعبة".

وقالت ولي أمر: "المهم إن ميكنش فيه أخطاء في وضع الأسئلة، ولا أسئلة لها اجابتين زي النماذج الاسترشادية انجليزي، ده اللي فعلا مقلق، ربنا يستر".

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