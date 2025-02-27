أكاديمية المعلمين تعلن آليات الحصول على شهادة الصلاحية للترقي 2025

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين بوزارة التربية والتعليم عن تنظيم إجراءات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي للوظائف الأعلى، وذلك في إطار حوكمة ورقمنة عمليات الترقية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 في مجال التحول الرقمي.

وأكدت الأكاديمية أن المعلمين المرشحين للترقي، سواء كانوا معلمين أو مديرين أو موجهين، يمكنهم تسجيل استيفاء ملف الترقي إلكترونيًا عبر موقع بيانات كادر المعلم، بدءًا من الأحد 9 مارس وحتى الخميس 8 مايو 2025.

وأشارت إلى أنه يجب على المعلمين استيفاء جميع بنود استمارة ملف إنجاز المعلم عبر الموقع، موضحةً أن الأكاديمية ستصدر منشورًا لاحقًا يحدد إجراءات الالتحاق بالبرنامج التدريبي اللازم للحصول على شهادة الصلاحية للترقي.

تفاصيل تقييم المعلم وملف الترقي

يتم تقييم أداء المعلم وفق نظام النقاط بإجمالي 100 نقطة، موزعة على مكونات ملف الترقي بما يلي:

- استيفاء البرنامج التدريبي ويخصص له 50 نقطة، مع اشتراط الحصول على 50% على الأقل من الدرجة الكلية للبرنامج.

استمارة ملف إنجاز المعلم وتتضمن 10 بنود مهنية عامة، يخصص لكل بند 3 نقاط، بإجمالي 30 نقطة.

- استمارة تقييم أداء المعلم من مدير المدرسة: مخصص له 10 نقاط.

- استمارة تقييم أداء المعلم من الموجه الفني: مخصص له 10 نقاط.

شروط الحصول على شهادة الصلاحية

- يمنح مستوى "معلم" و"معلم أول" إلى الدرجة الأعلى، إذا حصل على 60 نقطة على الأقل، مع تحقيق شرط اجتياز البرنامج التدريبي.

- يُمنح المعلم شهادة الصلاحية للترقي من مستوى "معلم أول أ" و"معلم خبير" إلى الدرجة الأعلى، إذا حصل على 65 نقطة على الأقل، مع تحقيق شرط اجتياز البرنامج التدريبي.



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