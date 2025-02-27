ما المحافظات المستهدفة في البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة لطلاب الابتدائي؟

كتب- أحمد الجندي:

أطلق محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و نتاليا روسى ممثل منظمة اليونيسف بمصر، أمس خلال فعاليات بمحافظة أسوان، "البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة لطلاب المرحلة الابتدائية"، والذي يتم تنفيذه في 10 محافظات كمرحلة أولى ويضم ٢٠٠٠ مدرسة بإجمالي مليون طالب وطالبة بالمرحلة الابتدائية.

وأوضحت الوزارة، أن المحافظات المستهدفة لتنفيذ البرنامج كمرحلة أولى هي محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والفيوم، وأسيوط، وسوهاج، وأسوان، وشمال سيناء، ودمياط، والإسماعيلية.

الجدير بالذكر أن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أكد على أن هذا البرنامج يُعد مكونًا رئيسيًا من استراتيجية الوزارة الأوسع لتحسين جودة التعليم وإصلاح المناهج الدراسية، وتم تصميمه للوصول إلى 2000 مدرسة، يستفيد منها مليون طفل في 10 محافظات، موضحًا أنه تم اختيار المحافظات المستهدفة بناءً على نتائج التقييمات الوطنية، وتم تطوير محتوى البرنامج بالتعاون بين خبراء الوزارة والجامعات المصرية.

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