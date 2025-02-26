أولياء الأمور يطالبون بتعطيل الدراسة في المحافظات الساحلية بسبب الطقس

كتب- أحمد الجندي:

طالب العديد من أولياء الأمور بتعطيل اليوم الدراسي في بعض المناطق الساحلية، وذلك في ظل التحذيرات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية بخصوص برودة الطقس وتوقع سقوط الأمطار، مما قد يؤثر سلبًا على صحة الطلاب.

وجاءت التعليقات من أولياء الأمور عبر "جروب حوار مجتمعي" في التعليم ، حيث أعربوا عن قلقهم من تفشي الأمراض ونزلات البرد نتيجة للطقس السيئ ومن هذه التعليقات، قالت فاتن أحمد، أدمن جروب حوار مجتمعي: "طالما هيئة الأرصاد حذرت من برودة الجو، لماذا لم يتم تعطيل اليوم الدراسي خاصة في المحافظات الساحلية؟ هناك مخاوف من تفشي الأمراض مثل الإنفلونزا وسقوط الأمطار".

بينما قالت غادة النوبي: "فعلا درجات الحرارة أقل من المعدل الطبيعي ونزول الأطفال والطلبة ٦ الصبح يعرضهم لنزلات البرد خاصة ان احنا في مصر مش متعودين علي الجو دة".

وفي تعليق آخر، قالت إحدى أولياء الأمور: "ليس فقط في المحافظات الساحلية، حتى في الدلتا الجو بارد جدًا، وقد تغيبت اليوم عن العمل بسبب الإصابة بنزلة برد شديدة".

من جانب آخر، دعت إحدى الأمهات إلى ضرورة رفع الغياب خلال الأيام التي تشهد طقسًا شديد البرودة، معتبرة أن تعطيل الدراسة يعود إلى صلاحيات المحافظين، ولكن الوزارة يمكنها اتخاذ قرار برفع الغياب في الأيام التي تشهد الطقس القاسي مشيرة إلى أنه تم رفع الغياب في فترات مشابهة في الماضي، ما يعزز مطالبها برفع الغياب.

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