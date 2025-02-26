ننشر مواصفات امتحان التاريخ للثانوية العامة 2025

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواصفات امتحان مادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة 2025، موضحة عدد الأسئلة وتوزيع الدرجات بما يضمن تقييمًا شاملًا لمستويات الطلاب المختلفة.

وأوضحت الوزارة أن الامتحان سيتضمن 46 سؤالًا، منها 44 سؤالًا بنظام الاختيار من متعدد ، بالإضافة إلى سؤالين مقاليين، حيث يتم توزيع الدرجات على الأسئلة بحيث تتراوح بين درجة واحدة أو درجتين لكل سؤال.



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن 70% من الأسئلة مخصصة لقياس المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة، بينما تم تخصيص 30% لقياس المستويات المعرفية العليا، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين قياس الفهم والاستيعاب.



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