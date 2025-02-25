وزير التعليم يطلق البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة

كتب- أحمد الجندي:

أطلق محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ونتاليا روسي، ممثلة منظمة اليونيسف في مصر، اليوم، خلال فعاليات بمحافظة أسوان، "البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة لطلاب المرحلة الابتدائية"، والذي يتم تنفيذه في 10 محافظات كمرحلة أولى، ويضم 2000 مدرسة، بإجمالي مليون طالب وطالبة في المرحلة الابتدائية.

وتتضمن المحافظات المستهدفة لتنفيذ البرنامج كمرحلة أولى: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والفيوم، وأسيوط، وسوهاج، وأسوان، وشمال سيناء، ودمياط، والإسماعيلية.

جاء ذلك بحضور السفير ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا في مصر، وقيادات الوزارة، ومديري مديريات التربية والتعليم المشاركة في البرنامج.

وفي مستهل كلمته، رحب الوزير محمد عبد اللطيف بنتاليا روسي، ممثلة "يونيسف" في مصر، والسيد ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا لدى مصر، وقادة التعليم، والشركاء، مشيدًا بدورهم الحيوي في التعاون مع الوزارة لتشكيل مستقبل طلاب مصر.

وأعرب الوزير عن سعادته بهذا اللقاء، الذي يُعقد على أرض محافظة أسوان، مدينة الجمال الفريد والتاريخ العريق، وبوابة مصر الجنوبية إلى إفريقيا، حيث يروي كل حجر فيها قصة حضارة صمدت أمام الزمن، فضلًا عن كرم أهلها وروحهم الطيبة، التي تعكس روح الضيافة والكرم التي تشتهر بها مصر دائمًا.

وقال وزير التربية والتعليم: "نشهد اليوم معًا انطلاق فعاليات البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة لطلاب المرحلة الابتدائية، والذي يعد نتاج شراكة استراتيجية بين وزارة التربية والتعليم واليونيسف، مما يعكس التزامنا المشترك بتحسين جودة التعليم وتمكين الأجيال القادمة"، مؤكدًا أن البرنامج يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة ونتائج قمة تحول التعليم 2022 في نيويورك، حيث تم الاعتراف بأن القراءة هي عمود أساسي في تحول التعليم.

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